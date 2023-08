Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 6, intre localitatile Dudestii Noi si Becicherecu Mic, judetul Timis, o locomotiva care circula pe Sectia de cale ferata 133, relatia Timisoara Cenad, la pasajul de cale ferata, a intrat in coliziune cu un TIR care transporta…

- Podul construit de Consiliul Județean Timiș peste Bega Veche, pe noul drum județean care leaga Dudeștii Noi și Sacalaz, a costat, la final, cu aproape un milion de lei mai mult decat se estimase iniția. Așadar, prețul final al lucrarii a fost de 5,902 milioane de lei. Inițial, conform estimarilor din…

- In perioada verii, Primaria municipiului Timișoara intensifica lucrarile de reparații, in condiții de trafic mai redus pe durata vacanțelor și concediilor. Așadar, in zilele urmatoare, pe unele strazi și artere, circulația va fi restricționata, in vederea executarii de lucrari, dupa cum urmeaza: Traficul…

- O locomotiva a CFR Calatori a lovit locomotiva unui operator feroviar privat, care a deraiat, miercuri, in statia Rosiori Nord. Din fericire, nu sunt persoane ranite, iar circulatia trenurilor in zona nu a fost afectata. Potrivit CFR Calatori, ”la manevra de regarare efectuata de o locomotiva izolata…

- In perioada 03 iulie – 01 august 2023 se desfașoara o campanie dedicata colectarii deșeurilor periculoase din menajer in Zona 1 rural a judetului Timis. Sunt incluse localitațile Șandra, Iecea Mare, Bucovaț, Parța, Mașloc, Pișchia, Fibiș, Carpiniș, Cenei, Checea, Foeni, Otelec, Uivar, Dudeștii Noi,…

- Alt incendiu pe calea ferata. Pompierii au fost solicitati sa intervina in Gara Scanteia pentru a stinge un incendiu izbucnit la locomotiva trenului Regio care circula pe ruta Tecuci – Iasi. Peste 200 de persoane au fost evacuate. Potrivit pompierilor, la trenul Regio 6311, in statia Scanteia, locomotiva…

- Locomotiva unui tren Regio care circula pe ruta Tecuci – Iasi a luat foc in Gara Scanteia. 200 de calatori au fost evacuați de urgența. Pompierii au fost solicitati sa intervina in Gara Scanteia pentru a stinge un incendiu izbucnit la locomotiva trenului Regio care circula pe ruta Tecuci – Iasi, 200…

- Aflat in dizgratia lui Alin Nica, presedintele CJ Timis, Marian Vasile, a incercat astazi o lovitura de imagine anuntand ca a fost ales cel mai bun administrator public din Romania. Cine este insa asociatia care i-a dat acest titlu administratorului public al judetului Timis? Cu mare fast Marian Vasile…