- Politistii au fost sesizati cu privire la plecarea voluntara a numitului Botezatu Mihai de 72 de ani, din orașul Buhuși. Barbatul a plecat voluntar la data de 07 octombrie a.c. dintr-un centru de ingrijire a persoanelor varstnice din localitate și nu a revenit pana in prezent. SEMNALMENTE: inaltime…

- Astazi, pe 6 octombrie, Emeric Dembroschi, fostul fotbalist și antrenor roman, sarbatorește cei 78 de ani de viața. Nascut in Campulung la Tisa, Maramureș, Romania, in 1945, Dembroschi este cunoscut pentru contribuția sa semnificativa in lumea fotbalului romanesc. Deși numele sau a fost adesea subiectul…

- Politistii au fost sesizati cu privire la plecarea voluntara a numitului Hanganu Florin de 12 ani, din comuna Filipeni. Minorul a plecat voluntar la data de 05 octombrie a.c. de la domiciliu și nu a revenit pana in prezent. SEMNALMENTE: inaltime – aproximativ 1,40 m, greutate – aproximativ 30 de kg,…

- Un copil disparut la Buhuși a fost gasit de poliție in București. Acesta, in varsta de 13 ani, a fost declarat disparut de la domiciliu iar Poliția a emis o alerta privind dispariția sa. La scurt timp dupa emiterea alertei, a fost anunțat faptul ca minorul a fost localizat in capitala Romaniei. Inițial,…

- Se pare ca județul Bacau se confrunta cu o pierdere drastica de gaini in ultimul an, potrivit datelor furnizate de Direcția de Statistica Bacau. Datele oficiale arata ca peste un milion de capete au disparut in intervalul de timp cuprins intre iulie 2022 și iulie 2023. In luna iulie 2023, numarul gainilor…

- Berea Margineni, cunoscuta pentru tradiția și calitatea superioara, a revenit pe rafturile magazinelor, insa cu o poveste cu totul neobișnuita. Fabrica originala din Bacau, care a fost unul dintre cei mai importanți producatori de bere din Romania și care exista inca din 1895, nu mai este in funcțiune.…

- Polițiștii din comuna Cleja au fost alertați cu privire la dispariția numitei Jitaru Maricica, in varsta de 50 de ani, din aceeași localitate. Femeia a parasit voluntar domiciliul sau și nu a mai fost vazuta de atunci. Semnalmente: Jitaru Maricica are o inalțime aproximativa de 1,60 metri, o greutate…

- Sambata, 26 august, legendarul kickboxer Ionuț Iftimoaie și-a sarbatorit a 43-a aniversare. Cunoscut pentru prestațiile sale spectaculoase in ring, Iftimoaie a lasat o amprenta profunda in lumea sportului de contact. Nascut in 1978, Iftimoaie a devenit un nume de referința in lumea kickboxingului. Cu…