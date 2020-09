Stiri pe aceeasi tema

- S-a imbatat, a urcat in podul casei și s-a blocat acolo cu gandul sa se spanzure, dupa ce s-a certat cu concubina. Mama lui a sunat disperata la 112 in incercarea de a-i salva viața, iar jandarmii s-au chinuit sa comunice cu el, pentru ca are deficiențe de auz, dar și probleme psihice. Un tanar de 34…

- Florin Salam a fost in stare de șoc cand a aflat de moartea lui Emi Pian. Potrivit spuselor celebrului manelist, acesta a primit vestea in timp ce era treaz, la 4:00 dimineața, avand insomnii din cauza problemelor pe care le are fratele sau.

- In urma cu mai bine de un an, un om de afaceri din Curtea de Argeș, Catalin Plaiașu, era omorat in bataie, dupa un conflict in trafic. In urma incidentului, o tanara ramanea orfana de tata. Acum, unul dintre cei doi frați care a participat la agresiune scapa cu o pedeapsa mai mult simbolica.Judecatorii…

- Un jandarm din cadrul Inspectoratului Județean Suceava a incercat sa se sinucida, fiind vazut de mai mulți vecini cu o funie in jurul gatului, unul dintre martori intervenind și salvandu-l pe barbatul care parea a fi in pericol. In noaptea de 19 spre 20 iulie, dupa miezul nopții, un barbat din ...

- Barbatul care a incediat o fata de 17 ani din Mehedinti a murit luni seara in Spitalul din Drobeta Turnu Severin, unde fusese adus joi, dupa ce a incercat sa se spanzure in arestul IPJ Mehedinti, folosind lenjeria intima si tricoul, scrie news.ro. ”El a venit de la inceput foarte grav, a facut acolo…

- CONDAMNAT… Tribunalul Vaslui a decis sa-l trimita 5 ani dupa gratii pe Alin Dadacea, barbatul de 30 de ani din Alexandru Vlahuta trimis in judecata dupa ce si-a ucis propriul frate. De asemenea, instanta a decis sa-l oblige pe inculpat si la plata cheltuielilor judiciare. Sentinta nu este definitiva…

- Marian Munteanu a vorbit in emisiunea "Marius Tuca Show" despre ce a insemnat fenomenul Piata Universitatii si despre cum si-a amprenta asupra destinului sau. Liderul studentilor din Piata Universitatii a povestit despre momentul in care a ajuns la spital dupa ce a fost ranit in timpul Mineriadelor…