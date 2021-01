Stiri pe aceeasi tema

- Nationalele de handbal feminin ale Frantei si Norvegiei vor juca finala Campionatului European din Danemarca, dupa ce au eliminat, vineri, in semifinalele competitiei echipele Croatia, respectiv Danemarca. In prima semifinala a zilei, Franta - Croatia 30-19, iar in cea de-a doua, Norvegia…

- Catalin Predoiu, Ministrul Justitiei: "Parteneriatul strategic dintre Romania si Franta va fi dezvoltat pe zona de cooperare judiciara, dar si pe schimbul de bune practici in dosarele de interes comun" Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a primit-o, vineri, 11 decembrie 2020, pe noua ambasadoare a…

- Mai mulți ambasadori, inclusiv Laurence Auer, ambasadoarea Franței, au vizitat, duminica, mai multe secții de votare din București, in diverse momente ale zilei, inclusiv sediul BEC, in cadrul unui Program electoral de observare a alegerilor parlamentare, transmite AEP potrivit mediafax. „Autoritatea…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, si-a exprimat satisfactia, luni, pentru victoria "clara" a Maiei Sandu la alegerile prezidentiale din Republica Moldova, subliniind ca aceasta arata dorinta cetatenilor tarii pentru "un parcurs democratic si european cert". Bogdan Aurescu a…

- Noul ambasador al Frantei la Bucuresti, Laurence Auer, a fost primit, luni, de Patriarhul Daniel, in vizita de prezentare, prilej cu care a remarcat "rolul important" pe care Biserica Ortodoxa Romana il are in societatea romaneasca. "Doamna ambasadoare a multumit pentru primire si a mentionat ca in…

- „Martin Eden” și „In pronunțareʼ” – filmele acestui week-end la Cinematograful „București”. Sambata, 7 noiembrie 2020, de la ora 18.00, la Cinematograful de arta „București” va fi proiectat filmul „Martin Eden”, cu Jessica Cressy, Vincenzo Nemolato, Denise Sardisco și Luca Marinelli in rolurile principale,…

- Ateliere, spectacole, mese rotunde si webinarii dedicate creatiei digitale sub toate formele - realitate virtuala, jocuri video, benzi desenate create pe calculator, realitate augmentata, tehnologii de ultima generatie - vor fi organizate, in noiembrie, de Institutul Francez din Romania, in cadrul celei…