Stiri pe aceeasi tema

- Conform surselor citate, premierul Citu ar urma sa preia ministerul Proiectelor Europene, detinut de Cristian Ghinea. De altfel, la sfarsitul saptamanii trecute, Citu a afirmat ca, daca Ghinea pleaca, va prelua el ministerul pentru a se asigura ca lucrurile merg inainte si va accelera procedura pentru…

- Ministrul Sanatații, impreuna cu vicepremierul Dan Barna și ceilalți miniștri ai USR-PLUS și-au anunțat demisiile pentru marți dimineața. Ioana Mihaila demisioneaza din funcția de ministru al Sanatații, odata cu toți miniștrii USR-PLUS, conforma anunțului facut luni seara, de vicepremierul Dan Barna.…

- UPDATE Demisie in bloc a ministrilor USR PLUS. Dan Barna a spus ca decizia a fost luata impreuna cu colegii sai, susținuta de Biroul Național, in condițiile in care nu se poate merge mai departe cu un premier care „risipește resursele națiunii pentru interesul politic propriu”. Demisiile miniștrilor…

- Ministrii USR PLUS demisioneaza din Guvernul condus de Florin Citu, este anuntul postat pe pagina de Facebook a USR PLUS, dupa o sedinta a conducerii aliantei. Alianta USR PLUS detine in Guvern portofoliile Justtiei, Sanatatii, Cercetarii, Proiectelor Europene, Transporturilor si Economiei. Postul…

- Dan Barna a anunțat luni seara, intr-o conferința de presa, ca miniștrii USR PLUS se retrag din cabinetul Florin Cițu. USR PLUS mai deține, dupa revocarea lui Stelian Ion de la Ministerul Justiției, cinci ministere și portofoliul de vicepremier. Este vorba despre ministrul Sanatații, Ioana Mihaila,…

- Miniștrii USR PLUS, in frunte cu vicepremierul Dan Barna, și-au dat demisia din Guvernul condus de Florin Cițu. Toți cei cinci miniștri, ramași din cei șase pe care USR PLUS i-a avut in Guvern, dupa revocarea lui Stelian Ion, au DEMISIONAT luni seara, la ora 19.00, dupa ședința formațiunii de la Parlament.…

- Miniștrii USR-PLUS iși vor depune demisiile din Guvern saptamana viitoare, a anunțat , vineri seara, vicepremierul Dan Barna, la scurt timp dupa ce partidul sau a depus moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Cițu. Intrebat ce se va intampla cu miniștrii USR PLUS dupa ce partidul a depus moțiunea de…

- Foamea de bani a ministerelor, a judetelor, a fiecarei primarii din tara fac din rectificarea bugetara cel mai asteptat moment, cel mai important eveniment politic al acestei perioade dificile. Fara sa ofere cifre, dar cu multe avertismente adresate ministrilor care nu au inceput reformarea ministerelor,…