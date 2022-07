Stiri pe aceeasi tema

- CCA a anunțat brigada de arbitri pentru meciul de sambata seara, cand campioana CFR Cluj se va duela in Supercupa Romaniei cu Sepsi OSK, caștigatoarea Cupei Romaniei. Meciul va fi condus la centru de Adrian Cojocaru, care va fi ajutat de asistenții Valentin Avram și Ciprian Danșa. Cel de-al patrulea…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat ca au fost puse in vanzare biletele la meciul din Supercupa Romaniei. Partida CFR Cluj – Sepsi va fi prima cu arbitraj video din istoria fotbalului romanesc și va reprezenta inceputul noului sezon. „Sambata, 9 iulie, de la ora 20:30, pe Arena Francisc Neuman din…

- Ovidiu Hoban (39 de ani) va juca in aceasta seara ultimul meci din cariera. Mijlocașul lui CFR Cluj se va retrage dupa duelul cu FCSB din etapa finala a campionatului. FCSB - CFR Cluj, meci din etapa 10 a play-off-ului Ligii 1, este programat in aceasta seara, de la ora 21:30. Partida va fi live pe…

- Dușan Uhrin, antrenorul lui Dinamo, spune ca nu-l intereseaza cu cine va juca echipa la baraj, tot ceea ce vrea este sa-i pregateasca cat mai bine pe jucatori. Cel mai probabil, Dinamo o va intalni pe U Cluj, invinsa marți de Hermannstadt. Pana atunci, Dinamo va juca, vineri, impotriva UTA-ei Arad,…

- Meciul dintre FC Voluntari și CFR Cluj a inceput cu o serie de faze controversate, un penalty dictat pentru „feroviari” in minutul 2, transformat inițial de Ciprian Deac, apoi repetat și ratat. Dan Petrescu a pus presiune pe arbitri in ultimele saptamani, s-a plans ca formația campioana beneficiaza…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, o atentionare Cod galben care vizeaza instabilitate atmosferica temporar accentuata si vijelii in Banat, Crisana si Maramures, apoi in vestul si nordul Transilvaniei. Potrivit meteorologilor, in intervalul 24 aprilie, ora 16:00 – 25 aprilie,…

- Meciul dintre CFR și FCSB se va disputa cu stadionul plin, toate biletele disponibile pentru acest derbi fiind vandute. Partida atat de importanta in lupta pentru titlul din Liga 1 va avea loc duminica, de la ora 20:30.