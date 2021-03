Curtea de Conturi a Romaniei, verificari la Istria si Gradina. Ce au gasit

Primariile Gradina si Istria au fost vizate de controlul Curtii de Conturi In rapoartele publicate recent de institutie, au fost prezentate neregulile UATC Gradina a acordat in anul 2019 un imprumut in valoare de 35.000 lei catre Serviciul Public de Apa… [citeste mai departe]