Cine sunt „superfanii” lui Putin care promovează imaginea liderului rus pe Facebook (BBC) Cu toate ca invadarea Ucrainei a fost condamnata de o mare parte din lume și in ciuda atrocitaților șocante comise de soldații ruși, o rețea de grupuri de Facebook continua sa promoveze imaginea lui Putin drept un erou care sta in calea Occidentului și care se bucura de sprijinul publicului larg, relateaza BBC . Milioane de oameni au vizualizat postarile de pe Facebook care il infațișeaza pe Putin zambind cu o atitudine pozitiva și pașnica. Aceștia sunt „superfanii” lui Putin pe care jurnaliștii de la BBC și cercetatorii de la Institutul pentru Dialog Strategic i-au investigat. Experții de la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

