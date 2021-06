Cine sunt polițiștii cu pensiile mai mari decât salariile Polițiștii spun ca nu este admisibil sa se vorbeasca despre reducerea pensiilor la modul general, din cauza unor șefi de inspectorate și din aparatul central, care ajung, intr-adevar, sa ia pensii mai mari decat salariile. Reducerea pensiei la 75% din salariu, fața de 85% cat este acum ar insemna o lovitura cumplita pentru angajații MAI. […] The post Cine sunt polițiștii cu pensiile mai mari decat salariile first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

