Avansări în grad la Jandarmeria Alba, pentru 3 ofițeri și 24 de subofițeri

An de an, data de 1 august ne umple sufletul de emoție, pentru că la această dată are loc avansarea în grad pentru jandarmi. Astfel, de la ora 10.00, pe platoul din curtea Jandarmeriei Alba a avut loc festivitatea de avansare în gradul următor… [citeste mai departe]