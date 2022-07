Stiri pe aceeasi tema

- Un nou sezon al emisiunii „Splash! Vedete la apa” va incepe in curand la Antena 1. Zeci de personalitați, care activeaza in domenii cu totul și cu totul diferite, vor fi provocate de antrenorii competitiei sa isi demonstreze abilitatile in ceea ce privesc sariturile in apa, dar, mai ales, vor incerca…

- Romica Țociu și Carmen Chindriș au reușit sa-l aduca pe scena Te cunosc de undeva pe legendarul Elvis Presley. Cei doi au interpretat piesa "Suspicious Minds” in cea de-a opta ediție a show-ului de la Antena 1.

- Irina Fodor, cea care a inlocuit-o pe Gina Pistol la emisiunea Asia Express, a dezvaluit unde va fi filmat noul sezon al show-ului de la Antena 1. Sotia lui Razvan Fodor așteapta cu mari emoții sa inceapa filmarile. Vedeta a transmis cateva cuvinte pe contul ei de Instagram și le-a marturisit fanilor…

- Asia Express devine America Express - Drumul Aurului. Concurenții noului sezon vor ajunge in Mexic, Guatemala și Columbia, iar drumul lor va fi ghidat de o figura indragita a postului Antena 1. Iata cine va prezenta cel mai dur reality show din Romania.

- Cel mai dur reality show din Romania ajunge in cel de-al cincilea sezon pe un alt continent. „Asia Express” se transforma in „America Express”. „Drumul Aurului” va duce 9 perechi de vedete prin Mexic, Guatemala și Columbia, pe o ruta ce cumuleaza peste 7000 de kilometri. Dupa varianta italiana, Antena…

- Cel mai nou sezon Insula Iubirii, care va avea premiera diseara, la Antena 1 si va putea fi urmarit in fiecare luni si marti, de la 20:30, vine cu o multime de surprize. Mult mai multe ispite, mult mai multe provocari si noi locatii sunt doar o parte dint

- Iulia Albu e al patrulea jurat de la „iUmor” . In ediția din seara aceasta a emisiunii de la Antena 1 ea apare la masa juriului alaturi de Delia, Mihai Bendeac și Cheloo. Cea pe care reușește sa o uimeasca inca de la inceput e celebra cantareața, care remarca papucii criticului de moda. Iulia Albu iși…

- Antena 1 a facut publica data cand va avea loc premiera noului sezon al show-ului Insula Iubirii, prezentat de Radu Valcan. Cel de-al saselea sezon Insula Iubirii va avea premiera pe 2 si, respectiv, 3 mai si va fi difuzat in fiecare luni si marti, de la 20:30, la Antena 1. Aparent pline de incredere,…