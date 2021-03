Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi barbați, sechestrați și uciși de Gheorghe Moroșan, aveau 38, respectiv 55 de ani și lucrau ca electricieni. Silviu Istoan, de 38 de ani, si Dan Patatu, 55 de ani, sunt cei doi barbați, de profesie electricieni, uciși de Gheorghe Morosan, ieri, 1 martie. Cei doi barbați, dintre care unul orfan…

- Timpul conteaza foarte mult in intervenții precum cea de la Onești, județul Bacau, pentru ca individul care amenința intra in criza de timp. Se negociaza cu el și nu este niciodata contrazis, spune psihologul Liviu Chesnoiu, care arata și la s-a pierdut timp prețios. Cel care a sunat la 112 pentru a…

- Martorii care au asistat la tragedia de la Onești, unde un barbat a ucis cu bestialitate doi muncitori care renovau apartamentul din care fusese evacuat, povestesc faptul ca polițiștii nu au acționat cu profesionalism. Declarațiile martorilor „Am auzit cum a țipat foarte tare, așa ca m-am repezit la…

- Gheorghe Moroșan, in varsta de 68 de ani, este barbatul din Onești care -a ucis cu bestialitate pe doi muncitori care lucrau intr-un apartament din localitate, pe care l-a pierdut in instanța. El a publicat cu ceva timp in urma pe Facebook o inregistrare video in care anunța ca se va razbuna. El i-a…

- Dupa tragedia de la Onești, acolo unde un barbat a ucis doi muncitori care lucrau in fosta sa casa, Poliția Romana a dispus efectuarea unui control. Doi muncitori care renovau un apartament in Onești, județul Bacau, au fost omorați, luni seara, de fostul proprietar, suparat ca fusese evacuat.…

- Doi muncitori care renovau un apartament in Bacau au fost omorați, luni seara, de fostul proprietar, suparat ca fusese evacuat. Poliția a deschis focul pentru a intra in apartamentul unde agresorul a ținut cei doi barbați ostatici. Barbatul de 68 de ani a intrat in apartamentul unde cei doi barbați…

- Nenorocirea s-a intamplat luni, in Onești. Barbatul de 60 de ani a venit la apartamentul pe care il pierduse, se pare in urma unei executari judecatorești și i-a sechestrat pe cei doi muncitori angajați sa renoveze apartamentul, potrivit Mediafax. Fostul proprietar se pare ca nu se impacase cu gandul…

- Baie de sange la Onești, județul Bacau, unde un barbat a luat ostatici doi muncitori! Acesta i-a injunghiat, inainte de patrunderea trupele speciale. Unul a murit, altul este in stare grava, iar atacatorul este impușcat, conform informațiilor STIRIPESURSE.RO. știre in curs de actualizare…