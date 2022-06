Stiri pe aceeasi tema

Alexander Zverev, numarul trei mondial, a fost supus unei interventii chirurgicale la ligamentele gleznei drepte, dupa accidentarea pe care a suferit-o in semifinalele de la Roland Garros. Zverev, campionul olimpic en-titre, s-a accidentat in setul al doilea al meciului cu spaniolul Rafael Nadal, disputat…

- Poloneza Iga Swiatek conduce detasat in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA), publicat luni, dupa ce a castigat sambata al doilea titlu la Roland Garros și totodata al doilea Grand Slam din cariera.

Tenismanul sarb Novak Djokovic, actualul lider mondial, poate cobori pe locul patru in clasamentul ATP care va fi publicat pe 13 iunie, daca Rafa Nadal se impune pentru a 14-a oara pe zgura de la Roland Garros, informeaza L'Equipe, citat de Agerpres.

- Grecul Stefanos Tsitsipas, nr. 5 mondial, si germanul Alexander Zverev, nr. 3 mondial, vor juca in semifinalele turneului ATP Masters 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 6.744.165 de euro, dupa victoriile obtinute in sferturile de finala. Vineri seara, Tsitsipas a trecut in trei seturi, 6-3,…

Organizatorii turneului de tenis de la Wimbledon vor permite participarea jucatorilor nevaccinati, astfel ca sarbul Novak Djokovic, liderul mondial, va putea disputa al treilea Mare Slem al anului, informeaza agentia EFE, citat de Agerpres.

- Sarbul Novak Djokovic continua sa conduca in clasamentul mondial al jucatorilor profesionisti de tenis ATP , publicat luni, 25 aprilie, in timp ce spaniolul Carlos Alcaraz a patruns pentru prima data in Top 10, la varsta de 18 ani.Carlos Alcaraz, care a castigat turneul ATP de la Barcelona, a urcat…

- Organizatorii de la Wimbledon urmeaza sa anunțe interdicția totala a tuturor jucatorilor din Rusia și Belarus la turneul din acest an, potrivit The Guardian și The New York Times. Marele absent ar urma sa fie Daniil Medvedev, care se lupta cu Novak Djokovic pentru fotoliu de lider mondial.

Novak Djokovic, numarul 1 mondial, se pregatește pentru al doilea sau turneu al sezonului, la Monte-Carlo Masters. El debuteaza marți, insa pana atunci sarbul și-a facut timp pentru a practica un alt sport alaturi de un alt superstar mondial, relateaza Mediafax.