- Franța – Belgia este prima semifinala a Campionatului Mondial de Fotbal Rusia 2018, care va incepe de la 21:00, ora Romaniei. Daca Franța nu constituie o surpriza, fiind și favorite, Belgia a dat marea lovitura! A ieșit dintr-o grupa in care favorite era Anglia. Ramai pe CANCAN.RO pentru a urmari meciul…

- Croația intra in careul de ași de la Campionatul Mondial de Fotbal. S-a calificat - cu emoții - in semifinale, dupa ce a invins reprezentativa țarii-gazda, Rusia, in urma loviturilor de departajare care au venit dupa 120 de minute de joc echilibrat.

- Brazilia a fost eliminata de la Campionatul Mondial de Fotbal din Rusia și trofeul va ramane in Europa! In competiție au ramas doar echipe de pe batranul continent. ”Diavolii roșii” i-au scos din cursa pentru cupa pe brazilieni, dupa ce au condus cu 2-0 inca de la pauza.Brazilia a fost prima…

- Echipa Japoniei a fost infranta de cea a Belgiei (scor 3-2) și a parasit Campionatul Mondial din Rusia in optimi. Eșecul a venit, deși conducea cu 2-0 in minutul 68. In ciuda faptului ca aveau inima franta și lacrimi in ochi, suporterii niponi au avut un comportament admirabil la sfarsitul meciului…

- Pentru cei plictisiti deja de Cupa Mondiala la Fotbal, in care jucatorii alearga dupa o singura minge si se bazeaza, in mod neinteresant, pe legile fizicii, alternativa este Campionatul Mondial de... Vajhat, un joc inspirat din universul romanelor ''Harry Potter'', relateaza Reuters.…

- Incepand de sambata, 30 iunie, debuteaza optimile de finala de la Campionatul Mondial de Fotbal 2018 din Rusia. Primul meci va fi cel dintre Franta si Argentina, doua dintre favoritele la trofeu. Vezi mai jos programul: Franta – Argentina (sambata, ora 17:00) Uruguay – Portugalia (sambata, ora 21:00)…

- Campioana mondiala in 2010, Spania, este una dintre principalele favorite pentru a castiga Campionatul Mondial de Fotbal. Ibericii fac parte din grupa B, alaturi de campioana europeana Portugalia, Maroc si Iran. Meciul va avea loc vinerea viitoare, pe 16 iunie.

- La un an dupa amicalul cu Chile, scor 3-2 pentru noi, naționala Romaniei va juca o noua partida amicala cu reprezentativa statului sud-american. Federația Romana de Fotbal aproape a incheiat tratativele cu federația din Chile pentru disputarea unui amical, care va avea loc cel mai probabil pe 29 mai.…