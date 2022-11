Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Berlin a anuntat ca va nationaliza compania de gaze Securing Energy for Europe (SEFE), fosta subsidiara a companiei ruse Gazprom. Motivul este falimentul iminent al companiei, care ar putea perturba aprovizionarea Germaniei cu energie.

- Prețurile tot mai mari la energie ii dezbina pe romani. Este cazul unor vecini de bloc care au apartamentele orientate fie spre nord, fie spre sud și ale caror locuințe se incalzesc diferit de la soare ziua, astfel ca nevoia de caldura pe timpul nopții nu este aceeași.

- Peste un milion de gospodarii ucrainene au ramas fara curent dupa atacurile rusești, a anunțat Kirilo Timoșenko, șeful-adunct al administrației presidențiale de la Kiev, dupa ce ce forțele ruse au continuat sa bombardeze infrastructura energetica a Ucrainei.

- Lidl Romania nu scapa de justitia din Dolj in procesul cu Armata pentru centrul logistic care se construieste in intravilanul comunei doljene Carcea, pe un teren de 23 de hectare detinut chiar de edilul Valerica Pupuza si de membrii familiei sale, prin intermediul mai multor firme. Instanta a respins,…

- Cantaretul canadian The Weeknd a anulat sambata un concert in California dupa ce a ramas fara voce in timpul unui spectacol.Acesta a facut un anunt pe Twitter unde si a cerut scuze fanilor prezenti la eveniment. Abel Makkonen Tesfaye n. 16 februarie 1990, Toronto, Ontario, Canada , cunoscut profesional…

- Un concert caritabil in cadrul caruia organizatorii iși propuneau sa stranga fonduri pentru armata ucraineana a fost anulat deoarece in Italia este ilegala strangerea de bani in scopuri de razboi, potrivit Sky News. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- O simulare arata ca Statele Unite ar suferi pierderi uriase in cazul unui razboi cu China din cauza Taiwanului, care ar presupune cea mai mare batalie navala din istorie, dar insula democratica si-a mentine autonomia.