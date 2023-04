Stiri pe aceeasi tema

- Schweighofer a anunțat marți intr-un comunicat de presa ca vinde HS Timber Productions Sebeș SRL grupului german Ziegler, ca vanzare de parți sociale. Contractul a fost semnat pe 14 aprilie 2023. Se preconizeaza ca tranzacția va fi finalizata la mijlocul anului in urma aprobarilor autoritaților de reglementare.…

- Mai multe echipe de procurori și de ofițeri de informații lucreaza la acest dosar de sabotaj istoric. Mai multe surse din aceste structuri au declarat ca un iaht numit Andromeda, ar fi in spatele acestui atac de proporții.Aceasta nava este deținuta de o firma din Polonia, dar cu legaturi stranse cu…

- In timp ce economia Germaniei scarție, nemții fac afaceri infloritoare in țara noastra. Acum, s-a aflat care este gigantul din Germania care da lovitura in Romania. A cumparat acum 70% din acțiuni intr-o tranzacție uriașa. Despre cine este vorba. Nemții fac afaceri frumoase in Romania. Ce companie cunoscuta…

- Guvernele europene au luat multe decizii corecte in ultimul an pentru a asigura aprovizionarea cu energie, cum ar fi construirea mai multor terminale GNL pentru a inlocui livrarile de gaze rusesti prin conducte, a declarat Birol pentru Reuters, in marja Conferintei anuale de securitate de la Munchen…

- Mercedes-Benz intenționeaza sa investeasca in Romania! Compania auto din Germania vrea sa deschida o fabrica la Sebeș și sa creeze 526 de locuri de munca. Investiția s-ar ridica la 130 de milioane de euro, potrivit Ziarului Unirea din Alba Iulia, care mai relateaza ca premierul Nicolae Ciuca a fost…

- Polonia intenționeaza sa trimita Ucrainei inca 60 de tancuri de lupta moderne, pe langa cele 14 tancuri Leopard 2 pe care le-a promis deja, a anunțat premierul polonez Mateusz Morawiecki, potrivit CNN . Morawiecki s-a declarat bucuros ca Polonia a putut „sa-i convinga pe aliații și partenerii noștri…

- Potrivit primarului orașului Comrat, Serghei Anastasov, Republica Turcia și Uniunea Europeana sunt principalii investitori in Comrat. In ultimii ani, Turcia a implementat in oraș proiecte in valoare de 400 milioane de lei. „A fost construit un nou stadion, un colegiu, un spital și a fost efectuata o…