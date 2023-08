Stiri pe aceeasi tema

- „Au colaborat pentru a se asigura ca au fost luate toate masurile legale si etice cu privire la decizia lor de a se desparti si vor continua sa procedeze la fel si in perioada urmatoare”, se afirma in comunicatul de presa, potrivit agențiilor Reuters și Agerpres.Justin Trudeau, in varsta de 51 de ani,…

- Prim-ministrul canadian Justin Trudeau și soția sa, Sophie, au anunțat miercuri, 2 august, ca se despart, intr-un anunț neașteptat care pare sa marcheze sfarșitul mariajului de 18 ani al cuplului, unul foarte mediatizat, informeaza Reuters.Trudeau, in varsta de 51 de ani, și Sophie Gregoire-Trudeau,…

- Michael Jordan a vorbit in premiera despre relația pe care fiul sau o are cu Larsa Pippen. Marcus Jordan și fosta soție a lui Scottie Pippen, coleg cu Jordan la Chicago Bulls, au o relație care a atras atenția ca urmare a diferenței mari de varsta, 16 ani. Intrebat recent daca e de acord ca Marcus (32…

- Marți, 20 iulie, polițiștii din Albota au finalizat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și incalcarea masurilor dispuse prin ordinul de protecție. Citește și: Valeriu Nicolescu a murit la o clinica din Bucuresti. Intreba mereu de fratele lui,…

- Polititul de frontiera acuzat ca si-a ucis in bataie fosta sotie va ramane timp de 15 ani dupa gratii. Curtea ieseana de Apel a respins contestatia lui Iorgu Acsinte impotriva sentintei pronuntate de Tribunal la sfarsitul lunii decembrie. Condamnarea a devenit astfel definitiva. Iorgu Acsinte a lucrat…

- Bianca Marina este o adevarata diva! Acest lucru se observa chiar și atunci cand crede ca nu o vede nimeni. Daca pe Instragram arata impecabil, fanii eu trebuie sa știe ca fosta soție a lui Steliano Filip arata la fel și la o simpla ieșire in oraș. Iata cum iși petrece timpul Bianca Marina, alaturi…

- UPDATE 3: „Astazi, 20 mai a.c., ora 13.26, Poliția Municipiului Barlad a fost sesizata, prin 112, cu privire la faptul ca, pe DE 581, in sat/comuna Tutova, s-a produs un eveniment rutier. Din primele cercetari efectuate a reieșit ca, un autoturism inmatriculat in județul Vaslui, condus de catre un barbat…