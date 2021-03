Stiri pe aceeasi tema

- Ana Baniciu nu mai e singura de luni bune! Fanii sunt atenți la rețelele de socializare pentru a afla cat mai multe detalii despre barbatul care i-s furat inima. Cine este iubitul concurentei de la „Te cunosc de undeva” și cu ce se ocupa acesta? Cine este iubitul Anei Baniciu și cu ce se ocupa? […]…

- Cu toții o cunoașteți și o indragiți pe Ozana Barabancea, insa v-ați intrebat vreodata cine este și cu se ocupa fiica juratei de la Te cunosc de undeva? Gloria a implinit recent 17 ani.

- Cosmin Seleși apare pe ecranele romanilor de ani buni. In fiecare sambata, el prezinta show-ul de succes ”Te cunosc de undeva”, de la Antena 1. Este actor și vedeta de televiziune, iar oamenii il indragesc. Cu toatea astea, puțin știu detalii despre viața lui personala, cum ar fi cine este Irina, cea…

- Cosmin Seleși, indragitul jurat al emisiunii „Te cunosc de undeva” de la Antena 1, a reușit sa iși surprinda fanii cu o fotografie in care apare alaturi de soție și cei doi copii ai sai. Cum arata familia vedetei?

- Cel mai nou sezon "Te cunosc de undeva!" 2021 este pregatit sa inceapa! 11 concurenți talentați vor face performanța in cel de-al 16 sezon "Te cunosc de undeva" 2021 in fața telespectatorilor Antenei 1 și a juriului format din Ozana Barabancea, Andreea Balan, Cristi Iacob și Aurelian Temișan.

- Emisiunea Te cunosc de undeva, de la Antena 1, a ajuns deja la sezonul cu numarul șaisprezece. Prezentatorii au ramas aceeași, fiind reprezentați de Alina Pușcașu și Cosmin Seleși, la fel și juriul, format din cei patru membri cu care ne-am obișnuit pana acum: Andreea Balan, Ozana Barabancea, Cristi…

- Au inceput filmarile pentru cel mai nou sezon Te cunosc de undeva! 11 concurenți talentați și dornici de distractie vor intra in spectaculosul joc al transformarilor, in cel de-al 16-lea sezon al show-ului. Trei perechi de artisti vor performa in fața telespectatorilor Antenei 1 și a juriului format…

- Cosmin Seleși e unul dintre cei mai apreciați prezentatori de la noi, iar acesta poate fi urmarit in fiecare sezon Te cunosc de undeva, la Antena 1! Pe el toata lumea il știe, insa te-ai intrebat vreodata cum arata soția și copiii lui? Ei bine, iata!