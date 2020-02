Cine este Remus Pricopie, propus premier de PSD şi Victor Ponta Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat miercuri seara ca a decis, impreuna cu liderul Pro Romania, ca propunerea lor pentru functia de prim-ministru sa fie Remus Pricopie. La randul sau, Victor Ponta a afirmat ca Remus Pricopie "e onorat de propunere". Cine este Remus Pricopie Cine este Remus Pricopie Remus Pricopie s-a nascut in 1970 in Ceahlau, judetul Neamt. A absolvit Universitatea din Bucuresti, fiind licentiat in chimie si fizica. Apoi, Pricopie a obtinut diplome de master la Universitatea si la SNSPA, unde a terminat in 2005, precum si in doctorat in stiinte politice. De asemenea, el… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

