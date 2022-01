Stiri pe aceeasi tema

- Relu Panescu este noul concurent de la „Survivor Romania” 2022 și face parte din echipa Razboinicilor. El este cel mai in varsta participant la show-ul difuzat de PRO TV. In varsta de 50 de ani, Relu Panescu de la „Survivor Romania” 2022 locuiește in Arad și a plecat in Republica Dominicana pentru a…

- Ștefania Ștefan este concurenta la „Survivor Romania” 2022 și face parte din echipa Razboinicilor. Tanara este pregatita sa faca fața tuturor provocarilor din Republica Dominicana.Ștefania Ștefan este din Lupeni, județul Hunedoara, insa locuiește in Timișoara. Tanara este pasionata de sporturile de…

- Alexandru Duli este noua concurenta de la „Survivor Romania” 2022 și face parte din echipa Razboinicilor. Ea nu este deloc straina telespectatorilor, pentru ca a mai participat și la alte emisiuni. In varsta de 24 de ani, Alexandra Duli locuiește in Londra, acolo unde a și terminat facultatea. Ea a…

- Roxana Ciuhulescu participa la „Survivor Romania” și face parte din echipa Faimoșilor. Astazi pleaca in Republica Dominicana, iar inainte de a incepe competiția ea a transmis un mesaj pentru toata lumea.A mai ramas o saptamana pana cand va incepe „Survivor Romania” la PRO TV. Concurenții sunt pregatiți…

- PRO TV a publicat primele imagini cu Razboinicii de la „Survivor Romania” 2022. Show-ul va incepe pe 16 ianuarie , insa nu au fost anunțate oficial numele celor 12 adversari ai Faimoșilor. Fanii „Survivor Romania” așteapta cu mare nerabdare inceperea emisiunea la PRO TV. Echipa Faimoșilor a fost deja…