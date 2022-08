Cine este noul selecţioner al naționalei feminine de handbal a României: „Postul de selecţioner reprezintă pentru mine un vis împlinit” Antrenorul Florin Pera (42 ani) va fi noul selectioner al naționalei feminine de handbal a Romaniei. Pera a fost votat de subcomisia tehnica, a anuntat Federatia Romana de Handbal intr-un comunicat de presa publicat site-ul oficial. Numirea sa va deveni oficiala dupa validarea votului in Consiliul de Administratie al FRH. „Subcomisia tehnica a votat: Florin Pera va fi noul selectioner al Nationalei feminine de senioare – urmeaza validarea CA al FRH„, se mentioneaza pe site-ul citat. Florin Pera a declarat ca postul de selectioner reprezinta un vis implinit, dar totodata si o mare raspundere. „Tin… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

