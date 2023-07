Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Theodor Stolojan spune ca ministrul Familiei, Gabriela Firea, și ministrul Muncii, Marius Budai, ar trebui sa demisioneze dupa scandalul „azilelor groazei”. El spune ca in prima ședința a PNL ii va cere președintelui partidului, Nicolae Ciuca, sa puna aceasta problema in coaliția de guvernare.…

- In randul social-democraților se discuta despre retragerea sprijinului pentru ministrul Familiei, Gabriela Firea, in contextul scandalului privind azilele groazei din Voluntari, au declarat surse politice pentru Știrile ProTV. Orașul este condus de soțul Gabrielei Firea, primarul Florentin Pandele,…

- Un consilier al ministrului Familiei, Tineretului si Egalitatii de sanse, Gabriela Firea, are calitatea de martor in dosarul deschis de DIICOT pentru infractiuni de constituire a unui grup infractional organizat, trafic de persoane, fals in declaratii, fals intelectual, fals material in inscrisuri oficiale…

- Ca sa mascheze neputința Gabrielei Firea, premierul desemnat Marcel Ciolacu va desființa Ministerul Sportului și va inființa o agenție pentru sport pentru o protejata a fostului primar al Capitalei. Ministerul Sportului nu va mai exista in viitorul cabinet Ciolacu, dar, in schimb, se va inființa o agenție…

- Ziua de 2 iunie este Ziua Naționala a Adopției. Gabriela Firea, ministrul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, a anunțat ca anul trecut aproape 1.600 de copii au primit o familie noua.

- In țara noastra de 1 iunie se sarbatorește ziua copilului, dar, din pacate, autoritațile de la noi care responsabile cu destinele copiilor au ignorat total aceasta zi aniversara. Ziua Copilului a fost menționata pentru prima data inca din 1925 in cadrul Conferinței Mondiale pentru Protejarea și Bunastarea…

- Dupa ce a pompat zeci de milioane de lei in angajari si in infiintarea ministerului lui Firea, asa-numitul minister al Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, PSD se gandeste acum sa-l desfiinteze, afirma surse din acest partid. La schimb, PNL ar urma sa desfiinteze, in viitorul guvern, condus…

- Semnatura președintelui PSD, Marcel Ciolacu, pe amendamentele care completeaza proiectul aflat in dezbatere in Camera Deputaților, garanteaza ca politica romaneasca, la toate nivelurile, va fi mult mai accesibila femeilor. Devine obligatoriu ca la toate tipurile de alegeri politice din Romania, minimum…