Cine este milionarul român a cărui viață de familie va fi prezentată într-un reality-show Calin și Oridana Donca sunt cuplul de milionari brașoveni care au acceptat sa-și prezinte viața de zi cu zi, cu bune și rele, in noul sezon al reality show-ului ”Mamici de pitici” de la Antena Stars. La 38 de ani, Calin este CEO-ul unei mari companii de distribuție de energie. Au reușit sa faca nu doar o avere mare, au și o familie mare, fiind parinți pentru cinci copii. Oridana a acceptat provocarea de a prezenta relația sa cu proprii copii dar și cu celelalte mamici telespectatorilor. Oridana Donca, soția milionarului roman a carui viața de familie va fi prezentata intr-un reality-show: ”Am… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

