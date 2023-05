Stiri pe aceeasi tema

- Fosta șefa a departamentului de publicitate al NBCUniversal, Linda Yaccarino, a fost numita de Elon Musk in funcția de director executiv al Twitter, la puțin peste șase luni de la preluarea controversata de catre miliardar a companiei, relateaza BBC și Reuters.„Sunt incantat sa ii urez bun venit Lindei…

- Elon Musk, care promitea in decembrie sa cedeze conducerea Twitter imediat ce va gasi pe ”cineva destul de acceptabil pentru acest post”, a dezvaluit vineri, dupa ce a anuntat joi ca a ”angajat o directoare generala a Twitter care va incepe in sase saptamani”, ca este vorba despre Linda Yaccarino, directoarea…

- Elon Musk s-a ținut de cuvant. A gasit un inlocuitor. Musk anunța ca totuși va ramane in executiv. Elon Musk a declarat recent pentru BBC ca atunci cand a preluat Twitter acesta mai avea doar cateva luni de trai. A dezvaluit cum incasarile erau devansate de cheltuielile exorbitante dar si de durerea…

- Elon Musk va fi inlocuit la conducerea Twitter. Cine ii va lua locul celebrului miliardar, dar și de cand. Omul de afaceri a facut marele anunț printr-un mesaj postat pe o rețea de socializare. Iata ce a avut de precizat in legatura cu aceasta schimbare in cadrul companiei.

- „Multi oameni ma intreaba, stii, exista extraterestrii? Si cred ca daca cineva ar sti ceva despre extraterestrii de pe Pamant, probabil ca eu as fi.Sunt foarte familiarizat cu chestiile spatiale. Si nu am vazut nicio dovada care sa demonstreze existenta extraterestrilor.Aș scrie imediat pe Twitter.…

- Proprietarul SpaceX, miliardarul Elon Musk, compania care a lansat joi intr-un zbor de testare cea mai mare racheta din lume, Starship, nu a parut dezamagit de faptul ca nava spatiala uriasa a explodat la cateva minute dupa lansare, informeaza CNN și News.ro.„Felicitari echipei SpaceX pentru un test…

- Elon Musk a concediat peste 6.000 de persoane de la Twitter de cand a preluat conducerea companiei, anunța Mediafax.Musk a spus la BBC ca platforma de socializare are acum doar 1.500 de angajați, fața de cei sub 8.000 care erau angajați in momentul achiziției. Reducerea echivaleaza cu aproximativ…

- Bifa albastra de pe Facebook va fi doar contra cost. Anunțul vine de la fondatorul și CEO-ul Facebook și a fost postat pe pagina sa oficiala, insoțit de costurile aferente. Mark Zuckerberg va acționa dupa modelul impus de Elon Musk, pe Twitter.