- Vasta operațiune care a dus la arestarea a circa 800 de infractori din intreaga lume a fost posibila cu ajutorul unuia dintre ei, a dezvaluit poliția australiana, potrivit BBC. Individul, un dealer de droguri cu reputație de influencer in lumea crimei organizate, a fost folosit de polițiști pentru a…

- Agențiile de aplicare a legii au arestat aproximativ 800 de suspecți din intreaga lume dupa ce mii de persoane au fost pacalite sa foloseasca o aplicație de mesagerie criptata care le-a permis polițiștilor sa le monitorizeze conversațiile fara știrea lor. Poliția australiana a declarat presei ca barbatul…

- Un barbat, originar din satul Ustia, raionul Dubasari, este de negasit. Ultimul a disparut la data de 29 mai in jurul orelor 17:00, acesta a plecat de acasa și pana in prezent nu s-a intors. Astfel, poliția cere ajutorul cetațenilor.

- O grupare care raspandea idei antisemite și rasiste pe rețelele de socializare a fost destructurata luni de poliția italiana, relateaza News.ro , care citeaza AFP. Din grupare facea parte și o femeie care a fost aleasa „Miss Hitler” la un concurs rusesc de frumusete. Gruparea, numita „Ordnul Arian Roman”,…

- Guvernul a actualizat, vineri, lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat, pe baza incidenței cazurilor de Covid de la nivel internațional. Un numar mare de țari sunt acum in zona verde de risc, printre care și Turcia, Croația sau Cipru. Grecia ramane in zona galbena. Astfel, in zona roșie sunt incluse…

- Grecia recurge la o noua metoda pentru a tine la distanta valurile de imigranti ilegali. Politia elena a instalat tunuri acustice in zona de frontiera cu Turcia. Dispozitivele emit sunete de pana la 162 de decibeli, in timp ce o conversatie obisnuita are 60 de decibeli.

- Poliția sectorului Botanica solicita ajutorul cetațenilor in identificare unei femei. Corpul neinsuflețit al acesteia a fost depistat strangulat, fara semne de moarte violenta la 20 mai, pe o fașie forestiera din apropierea strada Melestiu, municipiul Chisinau.

- Aurel Padureanu a fost scos din minți la inmormantarea Corneliei Catanga și a facut scandal de fața cu toata lumea. Soțul artistei refuza sa iși ingroape fosta partenera pana cand nu vin toți cunoscuții ei sa iși ia „adio” de la regeretata cantareața.