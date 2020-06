Stiri pe aceeasi tema

- "Propunerea noastra pentru data alegerilor este 27 septembrie. Dupa promulgarea legii de prelungirea mandatelor adoptata de Parlament, in sedinta de Guvern de saptamana viitoare vom adopta proiectul de lege prin care vom stabili data alegerilor. Vom propune data alegerilor 27 septembrie si…

- Ludovic Orban revine, in exclusivitate pentru MEDIAFAX, cu clarificari in privinta controversatei fotografii de la Guvern. Premierul a precizat ca poza a fost facuta cu ocazia zilei sale de naste si ca daca este nevoie, va plati amenda pentru ca a fumat intr-un spatiu inchis.„Este o poza de…

- Premierul a prezentat cateva schimbari convenite in Comitetul pentru Situații de Urgența, potrivit europafm.ro. ,,Se permite organizarea și desfașurarea in bazine aflate in aer liber sau acoperite, a activitaților de pregatire fizica a sportivilor profesioniști, și a competițiilor sportive, tot fara…

- Marcel Ciolacu a precizat, in ultimele saptamani, ca dupa ce perioada de stare de alerta va trece, PSD va depune o moțiune de cenzura impotriva lui Ludovic Orban. Ar fi a doua, dupa ce precedenta a reușit la un scor istoric pentru democrația din Romania. Premierul spune ca nu se teme de planurile ”politicianiste”…

- Daniel Baciu a fost numit in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Casei Nationale de Pensii Publice si presedinte al Consiliului de Administratie, printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban. Premierul l-a demis, la sfarșitul lunii aprilie, pe Laurentiu Tent, cel care deține…

- Guvernul va adopta un act normativ care va crea un mecanism de garantare pentru capitalul de lucru si pentru investitii si pentru companiile mari care nu pot sa acceseze IMM Invest, companii mijlocii, companii mari, a declarat luni premierul Ludovic Orban, scrie Agerpres. “Cred ca putem profita de o…

- Aflat la Iasi, premierul Ludovic Orban a afirmat ca, dupa 15 mai, deplasarile in scop turistic nu vor mai fi interzise. In schimb, pentru redeschiderea restaurantelor trebuie stabilite niste reguli extrem de clare, a completat premierul. Intrebat cum se va proceda, dupa 15 mai, in cazul deplasarilor…

- Premierul Ludovic Orban spune ca tratarea pacienților la domiciliu nu este de dorit, existand posibilitatea ca aceștia sa iși infecteze familiile și anunța ca autoritațile cauta și alte spații pentru tratarea romanilor infectați cu...