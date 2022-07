Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a declarat, miercuri, dupa calificarea in semifinalele turneului de la Wimbledon, ca joaca in prezent cel mai bun tenis al sau. “Ma bucur ca sunt din nou in semifinale. Sunt foarte ermotionata. A fost un meci dificil. Am avut insa incredere in mine, am spus ca trebuie sa fiu tare pe picioare.…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea a fost invinsa neasteptat de germanca Tatjana Maria, cu scorul de 6 3, 1 6, 7 5, miercuri, in runda a doua a turneului de Mare Slem de la Wimbledon. Cirstea 32 ani, 32 WTA s a inclinat dupa un meci de doua ore si 10 minute in care a avut o evolutie oscilanta.Inceputul…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams a revenit in competitie dupa o pauza de un an, marti la turneul WTA de la Eastbourne Anglia , unde a reusit sa se califice in turul al doilea al probei de dublu, in care face pereche cu tunisianca Ons Jabeur. "O, Dumnezeule, este atat de amuzant sa joci…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu (34 ani, 118 WTA) a acces in turul al doilea al calificarilor pentru tabloul principal de la Roland Garros, primul turneu de Grand Slam al anului. In runda de deschidere a sesiunii preliminare, romanca a invins-o, in trei seturi, scor 2-6, 6-4, 6-2, pe chinezoaica…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan (29 ani, 95 WTA) a ratat calificarea in finala turneului WTA 125 de la Paris (Franta), Trophee Lagardere, competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 92.742 de euro. In semifinale, romanca a fost invinsa, in trei seturi, scor 7-5, 3-6, 1-6,…

- Jucatoarea de tenis Mihaela Buzarnescu (34 ani, 124 WTA), componenta a echipei de Billie Jean King Cup a Romaniei, a suferit una dintre cele mai rusinoase infrangeri din cariera, fiind zdrobita, in doua seturi, scor 1-6, 0-6, de Panna Udvardy (Ungaria; 23 ani, 84 WTA, cap de serie nr. 5), intr-o partida…