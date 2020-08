Stiri pe aceeasi tema

- Vești incurajatoare despre starea copilei de 17 ani din Mehedinți, incendiata de criminalul in serie. Tanara a fost dezintubata, iar medicii spun ca șansele de supraviețuire au crescut, dupa mai multe operații, dar pericolul nu a tercut. Va reamintim, intre timp, ... The post Fata incendiata de criminalul…

- O femeie a fost ucisa, miercuri, cu un obiect ascuțit, intr-un apartament din Capitala. Oamenii legii cauta criminalul și incearca sa stabileasca circumstanțele in care s-a petrecut crima, anunța Poliția Capitalei, potrivit Mediafax.

- In varsta de 21 de ani, Mick Schumacher a dezvaluit intr-o scrisoare deschisa care sunt cele mai importante lecții pe care le-a invațat de la tatal sau. Fiul lui Michael Schumacher a debutat in Formula 4 și a progresat pana la Formula 2, unde concureaza in prezent. „El este intotdeauna tatal…

- Hotelierii acuza ca rezervarile sunt anulate pentru ca meteorologii anunța in permanența ploi, deși pe litoral e soare. Aproape in fiecare zi, aplicatiile meteo de pe telefoane au indicat vreme ploioasa in Constanta. In realitate, intr-o saptamana a plouat o singura data pe litoral, spun investitorii…

- Fata de 17 ani incendiata de Ion Turnagiu, criminalul in serie eliberat condiționat anul trecut, a fost lasata singura in spital. Unde sunt parinții in aceasta ecuație? Ei bine, cazul Larisei scoate la iveala o alta fața a Romaniei. Tatal, plecat in strainatate, iar mama nu știe nimic de fata și de…

- Tanara de 17 ani, din localitatea Darvari, judetul Mehedinti, incendiata vineri seara de un barbat condamnat pentru cinci crime si eliberat inainte de termen, este in stare critica, avand arsuri pe 80-90% din suprafata corpului.

- Adolescenta de 17 ani incendiata de Ioan Cristian Turnagiu, barbatul de 45 de ani condamnat pentru cinci crime și eliberat condiționat, se afla in stare critica, cu arsuri de gradul doi și trei pe 90% din suprafața corpului.

- Presa rusa relateaza despre o umarire ca-n filme. La volan era un baiețel de doar 10 ani. Imaginile video au fost filmate in orașul Tomsk. Oamenii legii au inceput urmarirea, dupa ce copiii au luat cheile de la mașina tatalui și au ieșit pe șosea.