- Brigitte și Florin Pastrama au stat fața in fața, in direct la Acces Direct, dupa plecarea barbatului de acasa. Cei doi soți și-au adus acuzații grave, iar vedea a marturisit ca partenerul ei de viața a dorit sa pozeze in postura de victima, dupa ce s-au certat din cauza banilor.

- Raluca Pastrama și Pepe nu mai formeaza un cuplu de ceva timp. Cu toate astea, ei au ramas o familie unita pentru cele doua fetițe pe care le au impreuna. Pepe și Raluca Pastrama, impreuna de Paște Pepe și fosta soție fac tot posibilul ca Rosa și Maria sa nu simta lipsa unei familii unite, […] The post…

- "Eforturile individuale si comune isi arata zi de zi beneficiile pentru sanatatea noastra, viata sociala si economica. Renuntarile noastre de pana acum au dat si dau in continuare roade. Iubirea fata de aproapele nostru, manifestata ca solidaritate si responsabilitate, a facut ca personalul medical…

- Eficacitatea vaccinului AstraZeneca depinde de tipul de de tulpina, studiile preliminare aratand o ca are o reacție extrem de scazuta in cazul tulpinii din Africa de Sud, spune profesorul de sanatate publica Razvan Cherecheș, de la Universitatea „Babeș Bolyai”, din Cluj-Napoca. Citește și: Virgil…

- Codrin Ștefanescu, fost secretar al PSD, ataca diaspora. Acesta spune ca romanii plecați peste granițe merita toate atacurile de care au parte acum, din partea coaliției. Citește și: Virgil Musta ne anunța ca facem Paștele și 1 Mai din nou acasa: 'Ma tem ca nu vom avea Sarbatorile pe care…

- Astazi, Marius Elisei a venit in studio „La Maruța” și a facut declarații despredivorțul de Oana Roman. Marius a recunoscut ca el a fost cel care a facutprimul pas și ca Oana a fost de acord, ca urmare a conflictelor prin caretreceau in ultima perioada. „A existat foarte multa incarcatura. Nu am inșelat-o,…

- Dupa opt ani in care au fost impreuna de Ziua Indragostiților, ieri Raluca Pastrama și Pepe au petrecut separat, dupa ce in urma cu doar cateva zile au divorțat la notar! Iata cine i-a fost alaturi fostei soții a artistului in ziua in care dragostea e mai puternica ca oricand.

- Complexul Turistic Casa Lazaroiu se pregatește deja pentru sarbatorile de Paște! Astfel, cei care doresc sa petreaca Paștele intr-un cadru inedit, dar totodata tradițional, sunt așteptați la Complexul Turistic Casa Lazaroiu din localitatea argeșeana Corbeni. CITEȘTE ȘI: Atenție șoferi! Doua coduri…