Barbatul care a murit vineri dupa ce a cazut de la etajul unui hotel din București este un cetațean iranian urmarit in țara lui, prins in Romania și pus sub control judiciar, pana la luarea unei decizii in privința sa. Moartea lui Gholam Reza Mansouri, cleric și magistrat iranian, este cu atat mai misterioasa, cu cat el era acuzat de torturarea unor jurnaliști și luare de mita in Iran.