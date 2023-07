Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in lumea medicala. Un tanar ginecolog a murit la doar 31 de ani dupa ce s-a inecatMedicul Alin Popescu, un medic ginecolog de la Spitalul județean de urgența din Deva, a murit dupa ce s-a inecat in apele unui lac de acumulare, la doar 15 metri de mal. CITESTE SI Caz infiorator in SUA!…

- Doliu in lumea sportului dambovițean! Unul dintre cei mai cunoscuți culturiști din Romania s-a stins din viața la o varsta extrem de frageda. Este vorba de targovișteanul Catalin Ștefanescu, cel care avea in palmares un titlu de campion al Romaniei, dar și un titlu balcanic la culturism. El este tanarul…

- Tragedie cumplita pentru o familie din Cluj! O fetița de 3 ani a murit dupa ce ar fi cazut in groapa sapata de tatal ei in curtea casei, intr-un moment de neatenție. Salvatorii care au ajuns la fața locului au crezut inițial ca fata s-a inecat cu un bol alimentar.Doua echipaje SMURD, dintre care unul…

- Un copil de trei ani a murit inecat, dupa ce a cazut intr-un rau din Caraș-Severin. Tragicul accident s-a produs in localitatea Putna. Baiatul traversa raul pe o punte de lemn, impreuna cu mama sa si cu alti doi frati, cand a cazut in apa.

- Tragedie in vacanța. Un roman a murit inecat in Grecia, in stațiunea Lefkada. Barbatul in varsta de 50 de ani nu a ținut cont de avertizarile salvamarilor și a intrat in apa marii chiar daca aceasta era foarte agitata. Cine e romanul care a murit inecat in Lefkada. Tragedie in vacanța. Un roman a murit…

- Tragedie in aceasta dupa-amiaza, intr-o localitate din Caraș-Severin. Un barbat in varsta de 70 de ani a murit in urma unui incendiu care a cuprins casa in care locuia. Dupa apelul la 112, la fața locului, in satul Matnicu Mare, s-au deplasat doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și un echipaj…

- Eleva de 14 ani din comuna Geaca, județul Cluj, care s-a inecat la școala cu un jeleu, a murit la spital. Minora era internata la Terapie Intensiva, in stare grava, fiind conectata la aparate.

- O adolescenta de 14 ani a fost la un pas de a-și pierde viața, dupa ce s-a inecat cu un jeleu și a cazut pe banca, inconștienta, a informat publicația locala Monitorul de Cluj, care citeaza ISU Cluj.„Echipajul SMURD din cadrul Punctului de Lucru Mociu a fost solicitat in cursul zilei de astazi pentru…