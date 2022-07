Stiri pe aceeasi tema

- Noul ministru al Agriculturii si Industriei Alimentare, Vladimir Bolea, a depus juramantul vineri, 8 iulie, in prezenta presedintei Republicii Moldova, Maia Sandu, si a prim-ministrei Natalia Gavrilita. Sefa statului l-a felicitat pe Vladimir Bolea cu prilejul investirii in functie, mentionand ca mandatul…

- In cadrul ședinței plenare de astazi, Legislativul a luat act de cererea de demisie depusa de catre deputatul din Fracțiunea ”Partidul Acțiune și Solidaritate”, Dorel Iurcu. Dorel Iurcu și-a depus cererea de demisie la data de 28 iunie, dupa ce i-a fost validat mandatul de primar din comuna Horodiște,…

- Ministrul agriculturii si industriei alimentare, Viorel Gherciu, ramane in functie. Motiunea simpla inaintata de Blocul Comunistilor si Socialistilor a fost respinsa de Parlament cu votul deputatilor Partidului Actiune si Solidaritate, transmite IPN.

- Partidul de guvernare pierde tot mai mult din simpatiile alegatorilor. La alegerile locale din acest an, desfașurate in 29 mai și 12 iunie, Partidul Acțiune și Solidaritate a caștigat intr-o singura localitate din cele 8 in care a participat. Este vorba de comuna Horodiște, raionul Rezina, in care a…

- Pentru a asigura securitatea alimentara a țarii, autoritațile se gindesc sa monitorizeze indeaproape formarea prețurilor. Pe termen lung, se va subvenționa capacitatea de depozitare și procesare, pentru a mari exporturile de produse cu valoare adaugata sporita, dar și pentru a demonopoliza piața. Viorel…