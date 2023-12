Stiri pe aceeasi tema

- “Pana in prezent, din cei 350 de cetateni romani si membrii de familie pe care ii avem in atentie, peste 200 ne-au solicitat sprijin in vederea evacuarii din Fasia Gaza. Suntem in legatura cu ei sau cu membri ai familiei, cunoaștem situația lor in timp real, suntem in legatura directa cu ei si ținem…

- Este alerta in Franța, sambata 14 octombrie! La scurt timp dupa ce muzeul Luvru din Paris a fost inchis in mod exceptional in cursul zilei de astazi, la pranz, ”din motive de securitate”, autoritațile franceze au decis sa evacueze și Palatul Versailles, dupa ce a fost anunțata o alerta cu bomba. In…

- Romanii interesați de implementarea panourilor solare și de stocarea energiei produse de acestea vor putea sa intre in posesia unor vouchere de 50 de mii de lei, potrivit unui anunț facut de catre unul dintre oficialii țarii. Banii vor fi acordați incepand cu 2024, proiectul derulandu-se pana in anul…

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, le-a transmit romanilor ca trebuie sa ințeleaga ca Israelul nu e o țara care poate fi vizitata in aceasta perioada, in condițiile in care unii au plecat in continuare in pelerinaj. Șeful Guvernului a vorbit și de repatrierea conaționalilor.

- Piața auto din Romania este in creștere susținuta in 2023, chiar și pe segmentul mașinilor electrice, dar nu e scutita de probleme. Romanii raman fideli acelorași marci de mașini, insa a devenit vizibil avantul mașinilor electrice.

- Persoana care a luat un credit ipotecar de 70.000 de euro pe 30 de ani legat de IRCC sau s-a mutat de la ROBOR la IRCC ar fi economisit peste 8.000 lei in ultimul an fata de o alta persoana cu un credit ipotecar legat de ROBOR, conform unei simulari a BRD

- Prevederea prin care romanii nu mai au voie sa faca plați in numerar decat pana la un anumit plafon zilnic i-a revoltat pe romani. Limita zilnica de 5.000 de lei este prevazuta in pachetul de masuri fiscal-bugetare pentru care guvernul și-a asumat raspunderea in Parlament. Deocamdata, legea nu se aplica,…

- Romanii care locuiesc la bloc risca amenzi usturatoare in conditiile in care fac anumite zgomote care ii deranjeaza pe vecini, intr-un anumit interval orar.Cei care nu respecta orele de liniste la bloc risca amenzi de pana la 1.500 de lei. Suma se mareste in cazul in care persoana vizata nu este la…