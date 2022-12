Stiri pe aceeasi tema

- Noi suntem cei care am ales sa formam grupuri mari numite popoare, tot noi am inventat ierarhii in societate ca sa ne organizam mai bine, noi am scris regulile, noi ne alegem in mod liber liderii, si tot noi ne inselam unii pe altii cu regulile noastre in fata cu tot. Si nu e nimic de facut! Va prezint…

- In capitala s-au aprins luminițele de sarbatori și a avut loc inaugurarea Pomului de Craciun. „La mulți ani, Chișinau! La mulți ani, Republica Moldova”, a spus primarul capitalei, Ion Ceban.

- Atmosfera de sarbatoare la Tiraspol, transmite realitatea. In aceasta seara au fost aprinse luminițele pe pomul de Craciun. Astfel, a fost dat startul oficial pentru acțiunile de sarbatoare. Sute de persoane au venit in centrul orașului pentru a asista la eveniment.

- Luminitele de sarbatori au fost aprinse, joi seara, in Capitala, aproape 3.000 de instalatii luminoase impodobind marile bulevarde. Luminitele de Craciun s-au aprins in Bucuresti odata cu iluminatul public.

- Barbatul, in varsta de 44 de ani, e suspectat ca a furat 100 de metri de instalatie luminoasa cu care urma sa fie decorat de sarbatori Parcul Mitropoliei din orasul Targoviste, transmite site-ul local Gazeta Damboviței. Faptele s-au petrecut in noaptea de vineri spre sambata, iar polițiștii au descoperit…

- Pana va fi instalat bradul de Craciun, locuitorii Capitalei au putut admira ieri havuzul din scuarul Catedralei. Dupa lucrarile din parc, primarul Ion Ceban a postat un video in care poate fi vazut jocul de lumini al havuzului din fata Catedralei.

- „Nu vor fi achiziționate/ inchiriate noi echipamente de iluminat festiv, ci sunt verificate și pregatite de instalare echipamentele deținute deja de Compania Municipala de Iluminat București. Așadar, montate de PMB pentru iarna 2022-2023, vom avea aproximativ 2.900 de decorațiuni, iar costurile asociate…