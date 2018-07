Stiri pe aceeasi tema

- Sfantul Sisoe cel Mare a fost ucenicul Sfantului Antonie cel Mare. A primit de la Dumnezeu puterea de a vindeca bolnavii, a scoate duhurile rele si a invia mortii. Sfantul Sisoe s-a nevoit in pustia Egiptului vreme de 72 de ani. Intr-una din zile, un om se indrepta cu fiul sau spre chilia Sfantului…

- EVALUARE NATIONALA 2018. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale, luni - 11 iunie va avea loc proba scrisa la limba si literatura romana din cadrul Evaluarii Nationale, iar pe 13 iunie - ...

- 5 Iun 2017 (All day) Insemnarile din calendarele bisericesti de astazi. Calendar ortodox:Lunea Sfantului Duh; Sfantul Mucenic Dorotei, episcopul Tirului, Sf. Mc. Dorotei, Ep. Tirului Calendar catolic: Sf. Bonifaciu, ep. m. ** In aceasta luna, in ziua a cincea, pomenirea sfantului sfintitului mucenic…

- Noaptea sfanta a Invierii Domnului, a adunat, și in acest an, mii de credinciosi la Catedrala Reintregirii din Alba Iulia. Cu credinta in suflete si lumanari in maini, oamenii au venit sa primeasca Lumina si sa duca pacea sfanta a Invierii in inimile si casele lor. La Catedrala Reintregirii Neamului,…

- Credinciosii isi spun, de astazi, „Hristos a inviat!“ si raspund cu „Adevarat a-nviat!“, bisericile ortodoxe fiind pline de enoriasi. Multi au primit lumina sfanta la miezul noptii, altii s-au trezit dis de dimineata si s-au indreptat spre biserica.

- Credinciosii ortodocsi au ajuns în Piata Avram Iancu din Cluj-Napoca înainte de miezul noptii pentru a asista la slujba de Înviere oficiata în aer liber, în fata Catedralei Mitropolitane, de un sobor de preoti în frunte cu mitropolitul Clujului, IPS Andrei Andreicut.…