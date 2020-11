Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai de succes piese ale Teatrului de comedie ndash; "Revizorul" avea sa l aduca pe scena Casei de cultura a sindicatelor din Constanta pentru ultima oara, in urma cu fix trei ani, in noiembrie 2017, pe regretatul Vladimir Gaitan, a carui inima a incetat sa mai bata ieri, la varsta de…

- Halloween-ul s-a transformat intr-o tragedie in orașul canadian Quebec. Un barbat care purta haine medievale a injunghiat mai multe persoane in noaptea de Halloween. In urma atacului, doi oameni și-au pierdut viața și cinci au fost raniți. Politia a arestat un barbat, dar inca nu s-a confirmat ca el…

- Incredibil dar adevarat! Primar mort in urma cu doua saptamani, a fost reales in funcție Ion Aliman, primarul din Deveselu, județul Olt, mort in urma cu doua saptamani dupa ce s-a infectat cu coronavirus, a fost reales in funcție. Oamenii din Deveselu l-au votat pe Aliman, cu toate ca știau ca acesta…

- Mama lui Sylvester Stallone, Jackie, fost astrolog, psiholog si managerul proiectului de televiziune G.L.O.W., a murit la varsta de 98 de ani. Jackie facea pilates si se antrena in sala de forta, iar moartea sa a fost total neașteptata, anunța MEDIAFAX.Jackie Stallone, mama actorului Sylvester…

- Robert Trump a murit sambata, la un spital din New York. "Minunatul meu frate Robert a murit in aceasta noapte. Nu a fost doar fratele meu, ci si cel mai bun prieten al meu. Ne va lipsi, dar ne vom intalni din nou. Amintirea sa va trai in inima mea pentru totdeauna. Robert, te iubesc. Odihneste-te in…