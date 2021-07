Cînd începe vîrsta medie? Cercetarile recente arata ca pragul dintre persoanele tinere și cele de virsta medie se estompeaza. Speranța de viața și modul de viața sanatos pot pastra frumusețea omului intr-atit, incit acesta nu va arata de virsta lui. In legatura cu acest fapt unii cercetatori cred ca virsta medie nu trebuie sa fie luata in calul incepind de la 41 de ani, ci de la 53. Omul poate fi clasificat in categoria Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 13 iulie 2021, in jurul orei 21.30, polițiștii din Blaj au fost sesizați, prin plangere, de o femeie, de 37 de ani, din Blaj, cu privire la faptul ca, in urma unor discuții contradictorii avute cu soțul sau, ar fi fost agresata de catre acesta. In urma aplicarii formularului de evaluare a…

- Sindicatul Europol apara pensiile polițiștilor, atenționand ca acestea nu intra in categoria pensiilor speciale și ca speranța de viața a pensionarilor MAI este de doua ori mai mica decat cea a civililor. "Pensiile polițiștilor și a militarilor nu sunt "pensii speciale". Pensia medie…

- Dragos Damian, managerul general al companiei Terapia Cluj Napoca, cel mai mare producator roman de medicamente, face o analiza dura a Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), afirmand ca are un motiv foarte serios sa-l considere fara rost. Acesta porneste de o constatare dureroasa: romanii…

- In afara de Capitala, in multe zone ale țarii oamenii respira un aer toxic iar incendiile din ultimele zile nu fac decat sa creasca nivelul de poluare. Totodata, acțiunile ilegale ale celor care arunca gunoiul fara sa se gandeasca la consecințe ori ard deșeuri in mod ilegal, in tot felul de locuri,…

- Vicepremierul Dan Barna a declarat la Digi24 ca Romania are nevoie urgenta de o noua lege a pensiilor pentru ca sistemul actual nu va mai vi sustenabil in urmatorii 7-8 ani, in condițiile in care generația celor numiți „decreței” se indreapta spre varsta de pensionare. Totodata, Barna a subliniat ca…

- Vicepremierul Dan Barna, copresedinte al USR PLUS, a declarat ca la Ministerul Muncii se lucreaza în prezent la o noua lege a pensiilor, deoarece acest sistem nu poate sa ramâna „sustenabil” fara unele modificari, în contextul în care generatiile numite „decretei”…

- Daca presedintele Iohannis si premierul Citu au transmis mesaje de Paste sambata, Marcel Ciolacu a ales sa posteze pe pagina sa de Facebook o inregistrare video chiar in ziua de duminica. Liderul PSD vorbeste despre un viitor mai bun in tara, dar si de solidaritate si revenirea la o viata normala.…