Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Satu Mare pregatește 6 cursuri de formare profesionala pentru un numar de minim 84 persoane care beneficiaza conform legii, de servicii de formare profesionala gratuite cu incepere in luna august 2023. Cursurile se vor desfașura in urmatoarele locații:…

- Luna viitoare, Agenția pentru Ocuparea Forței de Munca Suceava va derula cinci programe gratuite de formare profesionala, pentru 70 de persoane. Conform ANOFM, cate 14 suceveni se vor califica in meseriile de coafeza, frizer, inspector/referent de resurse umane și lucrator comercial. Alte 14 persoane…

- Pe 30 aprilie, Agenția pentru Ocuparea Forței de Munca Suceava avea in evidența 10.585 de șomeri, cu 411 mai puțini decit la sfirșitul lunii martie. Numai 2.388 dintre ei primeau indemnizație. In județul Suceava, rata șomajului a ajuns la 5,53%, fiind cu 2,61% peste media naționala. La sfirșitul lunii…

- Luna viitoare, Agenția pentru Ocuparea Forței de Munca Suceava va derula cinci programe gratuite de formare profesionala, pentru 70 de persoane. Conform ANOFM, cite 14 suceveni se vor califica in meseriile de ajutor de bucatar, frizer și inspector/referent de resurse umane. Alți 28 se vor califica in…

- ANOFM: Programe de formare profesionala pentru aproape 2.100 de persoane. Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) va organiza in luna iunie 140 de programe de formare profesionala gratuite, potrivit unui comunicat de presa al institutiei transmis, vineri, AGERPRES. CITESTE SI…

- Cursurile de formare profesionala organizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) au fost accesate de 8.152 de persoane, in primele patru luni ale acestui an.Potrivit unui comunicat de presa al institutiei, transmis joi AGERPRES, din totalul celor care au participat la cursurile…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Satu Mare va organiza in luna mai 2023, 5 programe de formare profesionala pentru un numar de minim 70 persoane care vor beneficia conform legii, de servicii de formare profesionala gratuite. Cursurile in pregatire sunt urmatoarele: Referent resurse…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Dolj organizeaza, in acest an, 24 de programe gratuite de formare profesionala pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, prin care acestea sa isi poata creste si diversifica competentele profesionale pentru mobilitate si reintegrare…