Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Oradea a dat sentinta definitiva in cazul a 5 politisti bihoreni trimisi in judecata, acuzati ca au luat mita, cu precadere de la șoferi straini. Foștii polițiști au primit intre 4 ani și 6 luni și 6 ani și 4 luni de inchisoare cu executare. Curtea de Apel Oradea a hotarat condamnarea…

- Curtea de Apel Oradea a dat sentinta definitiva in cazul a 5 politisti bihoreni trimisi in judecata, acuzati ca au luat mita, cu precadere de la șoferi straini. Foștii polițiști au primit intre 4 ani și 6 luni și 6 ani și 4 luni de inchisoare cu executare, potrivit Mediafax. Curtea de Apel…

- Fostii deputati Viorel Hrebenciuc si Ioan Adam au fost condamnati joi de Curtea de Apel Brasov la cate doi ani de inchisoare cu executare pentru trafic, respectiv cumparare de influenta, in dosarul retrocedarilor ilegale de paduri de la Romsilva.

- Fostii deputati Viorel Hrebenciuc si Ioan Adam au fost condamnati joi de Curtea de Apel Brasov la cate doi ani de inchisoare cu executare pentru trafic, respectiv cumparare de influenta, in dosarul retrocedarilor ilegale de paduri de la Romsilva. De asemenea, fiul lui Hrebenciuc, Andrei, a fost condamnat…

- Un deputat din vestul țarii a fost condamnat definitiv la 2 ani de inchisoare cu suspendare și 120 de zile de munca in folosul comunitații sub acuzația de loviri și alte violențe. The post Video! Un deputat din vestul țarii a fost condamnat la 2 ani de inchisoare pentru ca l-a batut pe partenerul fostei…

- Intr-un clip video postat pe Facebook apare o femeie lesinata pe strada, iar mai multi localnici incearca sa ajute victima. Dupa care femeia este preluata de un echipaj SMURD... The post Acuzații grave la adresa unor polițiști din vestul țarii: ar fi batut o femeie, pe strada, pentru ca nu purta masca.…

- Contabilul Primariei Sistarovat, Danuț Blaguescu, a disparut in 2018, iar in urma sa administratia locala a descoperit ca lipsesc... The post Contabilul fugar al unei comune din vestul țarii, prins de politisti in Tulcea appeared first on Renasterea banateana .

- Fostul primar al municipiului Brasov George Scripcaru a fost achitat definitiv, marti, de Curtea de Apel (CA) Ploiesti, in "dosarul RAT", in care era acuzat de fapte de coruptie. Potrivit portalului instantelor de judecata, magistratii au dispus achitarea inculpatului Cristian Radu, la data faptei…