- Un polițist din cadrul Secției 21 din Capitala și unul din cadrul structurii de Acțiuni Speciale au fost confirmați cu noul coronavirus, iar cinci colegi de la Secția 21 și 36 de „mascați” au intrat in izolare, a transmis, marți, Poliția Capitalei. Cinci polițiști din cadrul Secției 21 se afla in izolare,…

- O scena mai puțin obișnuita a avut loc miercuri seara, la ora 21:00, in cartierul Rotar Park Residence de la ieșirea din Militari. Doi polițiști au fost filmați in timp ce strangeau fileul barbaților care jucasera fotbal-tenis pe o alee din cartier.Mai mult, Poliția a reținut și un ghiozdan al unui…

- Polițiștii din București au intervenit, marți, pentru a prinde un barbat infectat cu COVID-19 care a fugit din spital fara a anunța pe nimeni."Astazi, in jurul orei 14.30, Secția 26 Poliție a fost sesizata telefonic de catre angajatul unei unitați sanitare din sectorul 4, cu privire la faptul…

