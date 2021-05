Stiri pe aceeasi tema

- ”Politistii ajunsi la fata locului au constatat ca evenimentul rutier a avut loc in localitatea Gura Vaii (localitatea Bujoreni) la km 186+800m si sunt implicate doua autoturisme, impactul dintre acestea fiind unul frontal”, a precizat purtatorul de cuvant al IPJ Valcea, Catalin Udrea.O persoana a ramas…

- Doua persoane au ajuns la spital, in urma unui incendiu pus intenționat in curtea unui agent economic din Roșcani-Liteni. Este vorba despre o femeie de 56 de ani și un barbat de 29 de ani. Femeia a suferit un atac de panica, iar barbatul s-a intoxicat cu monoxid de carbon. Paramedicii SMURD le-au acordat…

- Doua persoane, un tanar de 29 de ani și o femeie de 52 de ani, din comuna Florești, au fost transportate de urgența la spital dupa ce un alt tanar de 25 de ani a lovit mașina acestora in trafic. Cel mai probabil, tanarul nu a fost atent cand mașina din fața sa a oprit.„Un conducator auto de 25 de ani,…

- Un accident violent s-a produs in aceasta seara, in zona benzinariei OMV de la ieșirea din Turda spre Alba Iulia. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un accident de circulație a avut loc in urma cu puțin timp, in jurul orei 09:30, pe DJ 109C, in localitatea Fizeșu Gherlii. Din primele informații, doua autovehicule sunt implicate. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat de urgența pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej,…

- Imagini accident infiorator din cauza numarului mare de victime. Doua persoane au murit, iar alte șapte au fost duse la spital. ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 Un grav accident rutier s-a produs vineri…

- O mașina s-a rasturnat miercuri seara pe Calea Turzii din Cluj-Napoca, transmite ISU Cluj. Potrivit pompierilor, doua persoane au fost ranite și transportate la spital de echipajele SMURD. Din primele

- La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Giurgiu, cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma, un echipaj de descarcerare, o ambulanța SMURD și doua ambulanțe SAJ.Din primele informații, in accident au fost implicate o dubița și un autoturism in care se aflau doar conductorii…