- Elena Faur, directoarea de la achziții, trei administratori ai unor firme și companiile au primit condamnari azi, 22 ianuarie, decise de completul de la Tribunalul București. In cazul altui angajat al spitalului, cercetat in dosar, a intervenit prescripția faptelor. La aproape șapte ani dupa ce jurnaliștii…

- Elena Faur, fosta sefa a Serviciului Achizitii din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia, a fost condamnata luni de Tribunalul Bucuresti la 5 ani de inchisoare cu executare pentru abuz in serviciu, intr un dosar in care a fost acuzata ca a acordat preferential unor firme…

- In acelasi dosar, Stefu Camelia, Nicolae Tacu si Grigore Ion, administratori ai firmelor care au primit contracte cu dedicatie la Spitalul Obregia, au fost condamnati cu suspendare pentru complicitate la abuz in serviciu.De asemenea, in cazul lui Claudiu Cristian Alexandru Popescu, Sef al Serviciului…

- Intr-un raport al Corpului de Control al Ministerului Sanatații, ajuns la Spitalul de Psihiatrie dr. Alexandru Obregia din Capitala dupa o serie de articole din ziarul Libertatea, comisia de control a gasit multiple prevederi legale incalcate. Ziarul aratase ca, in 2022, conducerea spitalului i-a impus…

- Costel Vlad, director medical al Spitalului Clinic de Copii Victor Gomoiu din București, a declarat pentru news.ro ca, din cauza lipsei asistentelor generata de blocarea angajarilor, exista riscul ca spitalul sa iși suspende activitatea in orice sector, inclusiv in camera de garda.Medicul a spus ca…

- Investiția a fost realizata de ASSMB și UNICEF și a fost inaugurata in prezența reprezentanților unitații medicale, ai Primariei Municipiului București, ASSMB și UNICEF Romania. In curtea Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Al. Obregia” din București a fost deschis marți, oficial, primul Parc…