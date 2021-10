Cifrele mincinoase ale vaccinării! Suntem mult mai mulți imunizați decât raportează autoritățile O recenta analiza facuta de CNN, in baza datelor furnizate de autoritațile de la București, reiese faptul ca Romania a vaccinat doar 33% din populația de peste 12 ani, penultimul loc in UE, inaintea bulgarilor, care au 22%. Situația este insa diferita pentru ca modelul de calcul pleaca de la o cifra total greșita in sensul ca numarul de persoane vaccinabile este de 16,8 milioane, raportat la o populație totala de 19,2 milioane de persoane. Ori in țara nu mai suntem 19,2 milioane ci mult mai puțini. 22 milioane de romani, aici și afara Pe ce ne bazam cand spunem asta? Pe mai multe surse și informații.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

