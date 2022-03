Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Familiei Gabriela Firea spune ca peste 1,3 milioane de copii sunt afectați de saracie sau excluziune sociala in Romania. Firea susține ca pana acum autoritațile le-au oferit acestora excursii și tabere, care nu țin de masa calda, haine și rechiz

- Anunț lansare proiect „Construire locuințe sociale”, cod SMIS 143516 – beneficiar municipiul Sebeș Anunț lansare proiect Proiectul „Construire locuințe sociale”, cod SMIS 143516 contribuie la realizarea obiectivului prioritații de investiție 9.1 (Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie…

- Deputatul USR Claudiu Nasui sustine ca 41,5% dintre copiii din Romania traiesc in risc de saracie si excluziune sociala, iar "rareori" clasa conducatoare "a fost mai decuplata de la realitate" decat in prezent. "Desi unul din doi copii sunt in risc de saracie si excluziune sociala, prioritatea domnului…

- In Romania a fost lansat miercuri Telefonului copilului – 119, la care vor putea suna copiii aflati intr-o situatie vulnerabila, dar si alte persoane care au cunostinta despre copii abuzați, exploatați sau supuși unei forme de violența, informeaza Hotnews . Anunțul a fost facut miercuri, la finalul…

- Sunt cifre deloc de trecut cu vederea, cand vine vorba de estimari cu privire la numarul populației din Romania, in anii ce vin. Țara noastra va avea in 2100 doar 11,9 milioane de locuitori, cu peste 7 milioane de oameni mai putin decat in prezent, indica un raport al Organizației Națiunilor Unite (ONU),…

- „Familia asta a fost exact familia aia pe care o vedeai in reality show, am crezut foarte tare in soțul meu, nu mi-am verificat o data soțul. Toata lumea imi spunea așa, asa... fara falsa modestie, l-am creat și l-am inventat de la A la Z. A avut capacitatea sa se ridice, sa fie ca un burete ... am…