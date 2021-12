Mai mult de jumatate din infectarile cu varianta Omicron confirmate in Anglia au fost depistate la persoane complet vaccinate cu doua doze de ser, au anunțat autoritațile britanice. Autoritațile britanice care afirma ca exista deja raspandire comunitara cu noua tulpina din Africa de Sud, potrivit The Guardian . Vineri, numarul cazurilor de infectare cu noua varianta a crescut brusc in Anglia, dupa ce au fost confirmate 75 de noi infectari. In total, 104 cazuri cu noua varianta virala au fost detectate pana acum in Anglia, și 134 pe teritoriul intregului Regat Unit. Nu toți cei care au fost testați…