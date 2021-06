Cifra de afaceri din industria HoReCa a scăzut cu 35% în 2020, iar numărul de angajaţi cu 19% (analiză) Cifra de afaceri din industria HoReCa a scazut in anul 2020 cu 35% fata de 2019, la 17,9 miliarde de lei, in comparatie cu 27,5 miliarde de lei in 2019, ca urmare a pandemiei, releva o analiza realizata de platforma Termene.ro pe baza situatiilor financiare raportate de companiile din Romania.



Numarul de angajati din industria hotelurilor si a restaurantelor s-a redus pe parcursul anului 2020 de la 186.000 la 150.000, o scadere de 19% in raport cu anul anterior. Nivelul cumulat al pierderilor nete din HoReCa a crescut cu 220% in 2020, pana la 2,3 miliarde de lei, fata de 710 milioane… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Cifra de afaceri din industria HoReCa a scazut in anul 2020 cu 35% fata de 2019, la 17,9 miliarde de lei, in comparatie cu 27,5 miliarde de lei in 2019, ca urmare a pandemiei. Numarul de angajati din industria hotelurilor si a restaurantelor s-a redus pe parcursul anului 2020 de la 186.000 la 150.000,…

- HoReCa a suferit o scadere mare a cifrei de afaceri în pandemie, în anul 2020, fața de anul 2019. Cifra de afaceri a HoReCa a scazut în anul 2020 cu 35%, de la 27,5 miliarde de lei (cifra înregistrata în…

- Cifra de afaceri din industria HoReCa a scazut in 2020 cu 35% fata de 2019, la 17,9 miliarde de lei, in comparatie cu 27,5 miliarde de lei in 2019, ca urmare a pandemiei, releva o analiza Termene.ro realizata pe baza situatiilor financiare raportate de companiile din Romania.

- Piața locala de servicii de resurse umane iși va relua creșterea in 2021, dupa scaderea de aproximativ 10% din 2020, pe fondul revenirii treptate a economiei, potrivit noii analize KeysFin dedicata HR-ului local, informeaza Mediafax. Deși cifra de afaceri a furnizorilor de servicii HR din…

- Cifra de afaceri a comerțului alimentar este estimata in jurul nivelului de 130 miliarde lei in 2020, dupa ce in 2019 acest sector a inregistrat venituri de 118 miliarde lei, potrivit celei mai recente analize KeysFin. Creșterea se datoreaza atat proviziilor facute de populație la inceputul pandemiei,…

- ”Afacerile laboratoarelor de analize medicale au trecut de 2,5 miliarde de lei in 2020, iar in acest an s-ar putea atinge un nou record istoric, de aproape 3 miliarde de lei. Performanta vine pe fondul crizei sanitare declansata de pandemia COVID. Testarile coronavirus au inregistrat una dintre cele…

- Cifra de afaceri pe piata serviciilor de posta si curierat din Romania s-a majorat, in 2019, cu 112% fata de nivelul atins in anul anterior, pana la valoarea de 5,3 miliarde de lei, releva o analiza intocmita de catre consultantii KeysFin. Estimarile analistilor arata ca ritmul de crestere al acestui…

- În luna ianuarie 2021, exporturile românești au fost de 5,4 miliarde de euro, iar importurile de 6,5 miliarde, rezultând un deficit comercial de 1,19 miliarde de euro (mai mic cu 124,6 milioane euro decât cel înregistrat în luna ianuarie 2020), au transmis vineri…