Stiri pe aceeasi tema

- Germanul Phil Bauhaus (Team Bahrain) a castigat miercuri, la sprint, prima etapa a Turului ciclist al Sloveniei, disputata pe distanta de 151 km intre Ptuj si Rogaska Slatina, fiind cronometrat cu timpul de 3 h 33 min 45 sec. Pe locurile urmatoare au sosit, in acelasi timp cu invingatorul,…

- Ciclistul italian Damiano Caruso (Bahrain Victorious) a castigat, sambata, etapa a 20-a, penultima, a Turului Italiei 2021, disputata pe un traseu de 164 km, intre Verbania si Alpe Motta, dar columbianul Egan Bernal (Ineos Grenadiers) a ramas in posesia tricoului roz si cu prima sansa la victoria…

- Ciclistul italian Lorenzo Fortunato (Eolo-Kometa) a obtinut sambata cel mai important succes din cariera sa, dupa ce a reusit sa se impuna in etapa a 14-a a Turului Italiei, trecand primul linia de sosire pe Monte Zoncolan, in apropierea frontierei cu Austria. Fortunato, in varsta de 25…

- Ciclistul italian Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious) a castigat joi, la sprint, etapa a 2-a a Turului Romandiei, care a avut loc pe distanta de 165,7 km, intre localitatile La Neuveville si Saint-Imier. Colbrelli a fost cronometrat in 4:21:42, la fel ca si urmatorii doi clasati, neozeelandezul…

- Ciclistul spaniol Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) a castigat joi, la sprint, etapa a 4-a a Turului Alpilor, care a avut loc pe distanta de 168,6 km, intre localitatile Naturno si Pieve di Bono, insa britanicul Simon Yates ramane lider la general. Bilbao a fost cronometrat in 4:39:42, la fel ca si…

- Ciclistul spaniol Alex Aranburu (Astana) a castigat marti, in solitar, etapa a 2-a a Turului Tarii Bascilor, desfasurata intre localitatile El Corillo si Sestao (154,8 km). Aranburu a fost cronometrat in 3:45:32, fiind urmat de conationalul si coechipierul sau, Omar Fraile (+15), si de…

- Ciclistul olandez Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) a obtinut, duminica, a doua victorie la editia din acest an a cursei Tirreno-Adriatico, impunandu-se in cea de-a cincea etapa, disputata duminica intre Castellalto si Castelfidardo, in timp ce slovenul Tadej Pogacar (UAE Emirates) si-a pastrat…

- Ciclistul sloven Tadej Pogacar (UAE Emirates), invingator anul trecut in Turul Frantei, a castigat sambata etapa a 4-a a cursei Tirreno-Adriatico, disputata pe un traseu montan intre Terni si Prati di Tivo, si a devenit lider la general, transmite AFP. Pogacar a impresionat in aceasta…