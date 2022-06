Stiri pe aceeasi tema

- CSA Steaua Bucuresti a surclasat-o pe RC Barlad cu scorul de 125-9, sambata, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 4-a a Ligii Nationale de rugby. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Tanarul ciclist britanic Ethan Hayter (Ineos), care concureaza atat pe velodrom, cat si pe sosea, a castigat, marti, etapa prolog a Turului ciclist al Romandiei (Elvetia), informeaza AFP, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Spaniolul Pello Bilbao a incheiat munca perfecta a echipei sale Bahrain-Victorious pentru a castiga etapa a 2-a a Turului ciclist al Alpilor, marti, in localitatea italiana Lana, el fiind urmat la sprint de francezul Romain Bardet (DSM), transmite AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Rutierul croat Fran Miholjevic (Friuli ASD), in varsta de 19 ani, a produs surpriza castigand etapa a treia a Turului ciclist al Siciliei, joi, dupa o evadare solitara, care i-a adus si tricoul de lider al clasamentului general, transmite AFP, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Atacantul roman Gheorghe Grozav a marcat golul prin care MTK Budapesta a invins-o Honved Budapesta cu scorul de 1-0, sambata, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 24-a a primei ligi maghiare de fotbal, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Campioana CSA Steaua Bucuresti isi mentine parcursul perfect in Superliga Nationala de polo pe apa masculin, dupa victoriile reusite cu CS Rapid Bucuresti, vineri si sambata, 22-2 (6-0, 5-0, 6-1, 5-1), respectiv 14-6 (5-1, 4-2, 4-2, 1-1). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- CSA Steaua Bucuresti si CS Dinamo Bucuresti au obtinut victorii in deplasare, sambata, in etapa a 22-a a Diviziei A1 la volei masculin. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…