Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 35 de ani din Ciceu Corabia a fost gasit mort aseara, dupa ce a fost implicat intr-un accident stupid cu bicicleta pe care se afla. Acesta a intrat in plin intr-un gard cu bicicleta, impactul fiindu-i fatal. Accidentul s-a produs aseara, in localitatea Ciceu Corabia (comuna Ciceu-Mihaiești).…

- Politistii din Piatra Neamt au deschis un dosar de cercetare penala, dupa ce o femeie care a decis sa nasca acasa a murit. In timpul nasterii, starea ei s-a agravat, dar a ajuns prea tarziu la spital si a murit a doua zi. "La data de 14 mai a.c., politistii din cadrul Politiei municipiului Piatra-Neamt…

- Un tanar de 21 de ani din judetul Cluj a murit, duminica, intr-un accident rutier produs in judetul Alba, dupa ce a intrat cu motocicleta intr-un stalp. La fata locului au fost mobilizate echipaje SMUR, Salvamont, Politie, dar si un elicopter SMURD. Din pacate, medicii nu au reusit sa-l salveze. "Salvatorii…

- Un copil de cinci ani a murit dupa ce a cazut cu bicicleta intr-un canal cu apa. Tragicul incident a avut loc joi seara in comuna suceveana Bilca, scrie Agerpres. Pompierii suceveni au fost anuntat, in jurul orei 20.00, ca exista posibilitatea ca un copil sa fi cazut cu bicicleta intr-un canal cu apa…

- Ancheta in cazul cumplitului accident rutier ce a avut loc ieri pe strada Navodari din localitatea Lumina, judetul Constanta. Politistii constanteni fac cercetari pentru a stabili cu exactitate care sunt cauzele ce au condus la producerea acestui eveniment rutier soldat cu decesul a doua personae si…

- Astazi, 22 aprilie, ora 11.58, am fost sesizați prin 112 cu privire la faptul ca in comuna Dumitrești, pe DN 2N, o persoana a cazut de pe bicicleta. Din verificarile efectuate a rezultat faptul ca unui barbat, in varsta de 58 de ani, i s-a facut rau in timpul mersului și a cazut de pe […] Articolul…

- A murit la serviciu dupa ce a fost lovit cu masina de un coleg. Un barbat din Dabuleni, judetul Dolj, a murit marti la serviciu. Acesta a fost lovit cu masina de un coleg. Polițiștii au fost sesizați ca in incinta unei societați comerciale din Dabuleni un barbat ar fi fost acroșat de un vehicul. „Un…