- Romania a inregistrat anul trecut cea mai mare crestere a puterii de cumparare la nivel european, de 7,8%, dar valoarea scazuta, de doar 4.556 euro pe cap de locuitor demonstreaza persistenta decalajului mare intre tarile Europei in ceea ce priveste bunastarea populatiei, arata un studiu GfK.…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat joi ca, desi presedintele Klaus Iohannis a anuntat "o situatie apocaliptica in ceea ce priveste rezultatele economice", INS spune ca, in luna martie, a fost inregistrata "cea mai mare crestere a puterii de cumparare a salariilor din Romania". "Desi in…

